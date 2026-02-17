Grande Fratello Vip 2026 cast quasi al completo | ecco i primi nomi ufficiali i rifiuti e le opinioniste accanto ad Ilary Blasi
Ilary Blasi torna a condurre il Grande Fratello Vip 2026 dopo il cambio di guida, che ha visto l’assenza di Alfonso Signorini. I primi nomi dei concorrenti ufficiali iniziano a circolare, mentre alcuni preferiscono rifiutare l’offerta. Tra le conferme, ci sono persone provenienti dal mondo dello spettacolo, ma anche volti meno noti. Nel frattempo, si fanno già i nomi delle opinioniste che affiancheranno Ilary durante le puntate, tra cui alcune figure televisive già viste in altri programmi.
Dopo lo stop di Alfonso Signorini, Ilary Blasi riprende il timone del reality: ecco i primi nomi confermati del cast e le voci sui possibili ingressi Spuntano i nomi dei primi concorrenti ufficiali che compongono il cast del Grande Fratello Vip 2026. La nuova edizione del reality è pronta a t. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
“Scelte le due opinioniste”. Grande Fratello Vip, Ilary Blasi punta su nomi importanti
Ilary Blasi ha annunciato le due opinioniste che accompagneranno il suo ritorno in tv.
Grande Fratello Vip, ecco i primi nomi di Ilary Blasi: si tratta di due vip amatissimi, lui era ad Amici
Il Grande Fratello Vip torna in tv con Ilary Blasi alla conduzione.
Grande Fratello Vip 2026, il cast completo scelto da Signorini e quello di Ilary Blasi
Argomenti discussi: Grande Fratello Vip 2026: svelato il cast. Subentri e forfait dell’ultima ora; Grande Fratello Vip 2026: Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici verso il ruolo di opinioniste, l'ipotetica data di partenza; Il conto alla rovescia del Grande Fratello 2026 comincia così: i primi nomi tra VIP, semi VIP e un NO; Svelato, in anticipo, il cast del Grande Fratello: da Marco Berry a Adriana Volpe, tutti i nomi. E Berruti rifiuta.
grande fratello vip 2026: revival femminile, cast trapelato e opinioniste annunciateIlary Blasi torna al timone del Grande Fratello Vip, la formula sarà accorciata e sui social è circolata una lista non ufficiale di 15 vip pronti a entrare nella casa; inoltre si parla di un duo di op ... notizie.it
Concorrenti Grande Fratello Vip 2026, svelata la lista completa/ Da Oppini a Costacurta: tutti i nomiChi sono i concorrenti Grande Fratello Vip 2026? Spunta la lista completa con quindici nomi tra i quali spiccano nomi nuovi e vecchie conoscenze ... ilsussidiario.net
#GrandeFratello: alcune indiscrezioni. Nelle scorse ore #DavideMaggio, rispondendo ad alcune domande dei suoi followers, ha rivelato alcuni dettagli sulla prossima edizione del Grande Fratello. Le puntate previste sono 11 ma potrebbero arrivare anche a 1 facebook
Andrea Pezzi: “La tecnologia è un nemico da conoscere. Il Grande Fratello mi ha fatto lasciare la tv” x.com