Grande Fratello Vip con Ilary Blasi il cast ufficiale | i nomi e le foto dei concorrenti

Il 17 marzo prende il via la nuova edizione del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi. È stato reso noto il cast ufficiale, che include Adriana Volpe, Raimondo Todaro e Alessandra Mussolini tra i partecipanti. Le foto dei concorrenti sono state pubblicate e i loro nomi sono stati annunciati ufficialmente. La trasmissione si prepara a portare in tv un gruppo di personaggi noti del mondo dello spettacolo e dello sport.

Martedì 17 marzo parte la nuova edizione del Grande Fratello Vip. I concorrenti sono stati annunciati, spiccano tra i nomi Adriana Volpe, Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini. Accanto alla conduttrice Ilary Blasi ci saranno due opinioniste: Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.