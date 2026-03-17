Lucia Ilardo entrerà questa sera nella casa del Grande Fratello Vip, pronta a partecipare alla nuova edizione del reality. La concorrente ha annunciato di voler affrontare questa sfida e di essere determinata a rimettersi in gioco. Durante la trasmissione, si parlerà anche di un presunto flirt con Spolverato, che sarà oggetto di discussione tra i coinquilini.

Lucia Ilardo stasera varcherà la porta rossa del Grande Fratello Vip e non vede l'ora di iniziare questa nuova esperienza televisiva. Prima di approdare nella casa più spiata dagli italiani si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni in un'intervista concessa al portale Tv SuperGuidaTv. Lei è diventata nota per aver partecipato a Temptation Island con l'ex fidanzato Rosario Guglielmi, oggi in che rapporti sono? A questa domanda ha risposto dicendo che da parte dell'ex c'è stata una totale chiusura. Il ragazzo l'ha bloccata ovunque e da quel momento non hanno più parlato. A causa della rottura con l'ex fidanzato ha vissuto un periodo delicato ma ora è pronta a voltare pagina. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, Lucia Ilardo pronta a rimettersi in gioco: la verità sul flirt con Spolverato

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