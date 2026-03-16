Da Temptation Island al Gf Vip | chi è Lucia Ilardo Sta succedendo a me? Il flirt con Spolverato e il trono ‘bruciato’ all’ex

Da ilrestodelcarlino.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lucia Ilardo, nota per la partecipazione a Temptation Island e al Grande Fratello Vip, è al centro di vari eventi recenti. Ha avuto un flirt con un partecipante, Spolverato, e ha lasciato il suo ruolo di opinionista all’interno del reality. La donna ha condiviso un messaggio in cui si chiede cosa stia succedendo, mentre si prepara a entrare in un nuovo programma televisivo.

Modena, 16 marzo 2026 – “Vi scrivo queste parole mentre mi rigiro nel letto: mancano poche ore al mio ingresso e io ancora non riesco a crederci. Ma davvero sta succedendo proprio a me?”. Ecco cosa sta succedendo a Lucia Ilardo, 28enne di Vignola (Modena): è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip al via da domani, 17 marzo, su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi.  E’ lei stessa esternare la sua emozione con i follower, anche se non nomima direttamente la casa più spiata d’Italia. La modenese è nota al piccolo schermo per la partecipazione a Temptation Island nel 2025 con l'allora fidanzato Rosario Guglielmi. Relazione burrascosa finita con il programma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

da temptation island al gf vip chi 232 lucia ilardo sta succedendo a me il flirt con spolverato e il trono 8216bruciato8217 all8217ex
© Ilrestodelcarlino.it - Da Temptation Island al Gf Vip: chi è Lucia Ilardo. “Sta succedendo a me?”. Il flirt con Spolverato e il trono ‘bruciato’ all’ex

Articoli correlati

Chi è Lucia Ilardo del GF Vip: età, lavoro, Instagram, Temptation, fidanzatoDopo Temptation Island, approda al Grande Fratello Vip: chi è AGGIORNAMENTO marzo 2026: Lucia Ilardo ha lasciato il reality delle tentazioni mettendo...

GF VIP, Lucia Ilardo concorrente ufficiale: lei svela chi sta frequentandoLucia Ilardo è una concorrente ufficiale del GF VIP 2026 e la conferma mette ordine tra le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni.

Aggiornamenti e notizie su Temptation Island

Temi più discussi: Chi è Lucia Ilardo, da Temptation Island al Grande Fratello: età, lavoro, fidanzato, Instagram; Temptation Island, quali coppie stanno ancora insieme?; Temptation Island, Sonia e Simone genitori: la foto in ospedale dopo il parto; Nuovo flirt e Grande fratello per l'ex Temptation Island: le indiscrezioni.

Temptation Island, Sonia B e Simone sono diventati genitori da separati: foto e come cresceranno il figlioTemptation Island, Sonia Barrile e Simone Margagliotti di Temptation Island sono diventati genitori per la prima volta ... gossipetv.com

temptation island da temptation island alTutto su Raul Dumitras, da Temptation Island al Grande Fratello Vip 2026Raul Dumitras è diventato un personaggio televisivo, con la partecipazione a reality show poopolari: Temptation Island e Grande Fratello Vip. donnaglamour.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.