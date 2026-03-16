Lucia Ilardo, nota per la partecipazione a Temptation Island e al Grande Fratello Vip, è al centro di vari eventi recenti. Ha avuto un flirt con un partecipante, Spolverato, e ha lasciato il suo ruolo di opinionista all’interno del reality. La donna ha condiviso un messaggio in cui si chiede cosa stia succedendo, mentre si prepara a entrare in un nuovo programma televisivo.

Modena, 16 marzo 2026 – “Vi scrivo queste parole mentre mi rigiro nel letto: mancano poche ore al mio ingresso e io ancora non riesco a crederci. Ma davvero sta succedendo proprio a me?”. Ecco cosa sta succedendo a Lucia Ilardo, 28enne di Vignola (Modena): è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip al via da domani, 17 marzo, su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi. E’ lei stessa esternare la sua emozione con i follower, anche se non nomima direttamente la casa più spiata d’Italia. La modenese è nota al piccolo schermo per la partecipazione a Temptation Island nel 2025 con l'allora fidanzato Rosario Guglielmi. Relazione burrascosa finita con il programma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Da Temptation Island al Gf Vip: chi è Lucia Ilardo. “Sta succedendo a me?”. Il flirt con Spolverato e il trono ‘bruciato’ all’ex

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