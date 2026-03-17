Stasera va in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip, con Antonella Elia e Barbara Prezia tra i concorrenti. Durante una recente discussione nella casa, le due si sono scambiate numerose parole e hanno detto di tutto. La lite è stata particolarmente furiosa e rumorosa, attirando l’attenzione di tutti i presenti. La tensione tra le due protagoniste si è fatta evidente nel corso dell’episodio.

L'attesa dei fan è quasi finita, stasera andrà in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip, tra i concorrenti che approderanno nella casa ci sono anche Antonella Elia e Barbara Prezia. Le ultime edizioni del reality non hanno riscosso troppo successo, in molti sono infatti curiosi di scoprire se i concorrenti della nuova edizione riusciranno a coinvolgere i telespettatori con le loro vicende. Stasera su Canale 5 Ilary Blasi darà il via al reality ma sembra che si siano già create delle dinamiche fuori dalla casa più spiata dagli italiani. Cosa è successo? A quanto pare è scoppiata un'accesa lite tra Barbara Prezia e Antonella Elia. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, lite furiosa tra Antonella Elia e Barbara Prezia: “Si sono dette di tutto”

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