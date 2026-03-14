Antonella Elia scoperta al Grande Fratello Vip | ed è già bufera

Una concorrente attesa ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip nella serata di ieri. Si tratta di Antonella Elia, nota showgirl, che ha partecipato al reality dopo essere stata annunciata come una delle new entry. La sua presenza ha suscitato immediatamente reazioni tra gli altri coinquilini, generando un dibattito già acceso all’interno della casa.

Una concorrente attesa ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip nella serata del 13 marzo, accompagnata da Raul Dumitras, Renato Bianchetti e Ibiza Altea, e fin da subito è stata posta di fronte a una domanda inevitabile: quale rapporto ha con Antonella Elia, sua collega e co-protagonista di diversi momenti televisivi? A rivolgerle la domanda è stato Renato, senza giri di parole: “Tu hai litigato fortissimo con Antonella, vero?“, chiedendo di chiarire i dissapori tra le due. La conduttrice non si è sottratta e ha raccontato la complessità del loro legame, descrivendo la Elia come una persona difficile da decifrare e al tempo stesso affascinante: “Con Antonella sono stati alti e bassi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Articoli correlati

Grande Fratello Vip, Adriana Volpe su Antonella Elia: “Pungente e provocatrice”Nella Open House del Grande Fratello Vip la conduttrice racconta ai coinquilini il rapporto complicato con la showgirl: tra scontri, chiarimenti e un...

Grande Fratello Vip, a marzo con Ilary Blasi: Antonella Elia e Raimondo Todaro concorrentiMediaset e Endemol hanno detto sì: a metà marzo parte la nuova edizione del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi sarà alla conduzione Adesso è certo: il...

Antonella Elia mangia il gelato davanti al Grande Fratello #gf

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Antonella Elia

Temi più discussi: GF Vip, Adriana Volpe scopre in diretta del suo ingresso anticipato nella casa: Si sono inventati qualcosa; GionnyScandal, chi è il rapper concorrente del Grande Fratello Vip; C’è anche la modella ravennate Barbara Prezia tra i concorrenti del Grande Fratello Vip; Enrica Bonaccorti, addio al volto gentile della tv: la scoperta dell’inoperabilità del cancro e la pagina segreta del diario.

GF Vip, Adriana Volpe entra in casa e commenta il rapporto con Antonella Elia: Fa male, ma lei risponde a tonoTra ricordi di scontri, parole taglienti e una promessa di scintille prima ancora dell’ingresso ufficiale del cast, si consuma già il primo botta e risposta tra le due icone del GF Vip. libero.it

Adriana Volpe analizza Antonella Elia e il suo ritorno al Grande FratelloAdriana Volpe rientra al Grande Fratello Vip e parla di Antonella Elia Adriana Volpe è rientrata nella Casa del Grande Fratello Vip ieri sera, 14 marz ... assodigitale.it

"La mia “dolce Enrica” è volata in cielo…e ora è tornata ad essere un angelo ️" Il ricordo di Antonella Elia per la sua Enrica ️‍ - facebook.com facebook

Svelato il cast del Gf Vip: da Antonella Elia ad Alessandra Mussolini, ecco chi parteciperà x.com