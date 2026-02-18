Grande Fratello Vip | torna Guendalina Tavassi nel reality di Ilary Blasi?

Guendalina Tavassi ritorna nel Grande Fratello Vip 2026 dopo aver partecipato già in passato. La decisione deriva dalla volontà della produzione di portare nel reality un volto noto e amato dal pubblico. La sua presenza potrebbe portare nuove dinamiche all’interno della casa, grazie alla sua esperienza e alle sue reazioni spontanee. La showgirl si prepara a rientrare nel format, che quest’anno promette sorprese e colpi di scena. I fan attendono di scoprire se sarà tra i concorrenti ufficiali di questa edizione.

Guendalina Tavassi è pronta a conquistare di nuovo il pubblico nella nuova edizione del Grande Fratello VIP 2026. Ecco tutte le novità e i dettagli della sua partecipazione. Manca meno di un mese all'inizio del nuovo Grande Fratello VIP, affidato da Mediaset a Ilary Blasi, dopo che Alfonso Signorini ha preferito fare un passo indietro a seguito delle accuse ricevute da Fabrizio Corona e della denuncia di Antonio Medugno. Secondo le ultime indiscrezioni condivise da Gabriele Parpiglia, nella casa tornerà Guendalina Tavassi. I concorrenti smentiti da Parpiglia Negli ultimi giorni era stata diffusa sul web una lista dei possibili concorrenti del Grande Fratello VIP, ma il giornalista, nella sua newsletter, ha smentito la partecipazione di personaggi come Achille Costacurta, figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari e dell'ex.