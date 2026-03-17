Stasera torna il “Grande Fratello Vip” con la sua ottava edizione, trasmessa su Canale 5. La conduttrice è Ilary Blasi, che torna a guidare il programma, mentre le opinioniste sono Cesara Buonamici e la newcomer Selvaggia Lucarelli. Sono sedici i concorrenti che partecipano alla trasmissione, con il secondo appuntamento previsto per il 20 marzo.

Tutto pronto per l’ottava edizione del “Grande Fratello Vip “, al via da stasera, martedì 17 marzo, su Canale 5 e con il secondo appuntamento previsto il 20 marzo, condotto da Ilary Blasi, con al fianco nel ruolo di opinioniste, Cesara Buonamici e la new entry Selvaggia Lucarelli. La vera novità, dunque, sarebbe dovuta essere il ritorno a un cast di veri vip, presupposto in assenza del quale le ultime edizioni condotte da Alfonso Signorini avevano rinunciato all’aggiunta dell’acronimo “Vip”, proponendo dei cast ibridi. In questo caso per formare il cast sono state scelte 16 persone, delle quali sicuramente la maggior parte sarà sconosciuta al grande pubblico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Grande Fratello Vip: ecco chi sono i sedici concorrenti dell’edizione che segna il ritorno di Ilary Blasi e il debutto come opinionista di Selvaggia Lucarelli

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