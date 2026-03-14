Grande Fratello Vip Open House | dove vederlo come funziona e quando seguirlo in diretta

Il Grande Fratello Vip ha annunciato l’avvio della stagione 2026 con una novità chiamata Open House, un’anteprima che consente al pubblico di visitare la Casa prima dell’inizio ufficiale del programma. La diretta dell’evento sarà disponibile online e sui canali ufficiali, offrendo agli spettatori la possibilità di assistere in tempo reale all’ingresso e alle prime fasi dell’Open House.

Il Grande Fratello Vip inaugura la stagione 2026 con una novità assoluta: l’Open House, un’anteprima che permette al pubblico di entrare nella Casa prima dell’apertura ufficiale. Per la prima volta nella storia del format italiano, alcuni concorrenti iniziano l’avventura con giorni di anticipo, offrendo agli spettatori la possibilità di osservare le prime dinamiche, le reazioni spontanee e l’impatto del nuovo ambiente sui protagonisti. L’idea è quella di trasformare l’attesa in un vero evento, con finestre live distribuite nell’arco di più giorni e contenuti esclusivi disponibili online. Ma dove si può vedere l’Open House? Come funziona... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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