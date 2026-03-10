Grande Fratello Vip 2026 il cast ufficiale dai concorrenti alla conduttrice alle due opinioniste quanto dura e quando inizia

Il Grande Fratello Vip 2026 sta per partire a marzo 2026. Il cast ufficiale comprende concorrenti, una conduttrice e due opinioniste. La produzione ha annunciato i nomi dei partecipanti e i ruoli del team di conduzione e delle opinioniste. La durata del programma e le date di inizio sono state rese note. Il pubblico attende di scoprire i dettagli della nuova edizione.

Tutto sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip in partenza nel mese di marzo 2026, al timone del reality Ilary Blasi in sostituzione di Alfonso Signorini dopo il caos sollevato da Fabrizio Corona e le dimissioni Il Grande Fratello Vip 2026 è pronto a tornare dopo un periodo di enormi pole. L'elenco dei protagonisti del Grande FratelloA sorpresa ieri le pagine social e il sito del Grande Fratello Vip hanno svelato i 16 concorrenti ufficiali che prenderanno parte a questa nuova edizione del reality show. Dal 17 marzo entra nella squadra del Grande Fratello Vip in qualità di opinionista e, intervistata da Repubblica, riflette sullo scandalo di Corona e sull'ultimo Festival di Sanremo. Sembra che questa nuova stagione del Grande Fratello Vip sia stata pensata soprattutto per dare spazio alle donne. Martedì 17 marzo la famosa porta rossa tornerà ad aprirsi su Canale 5 e il cast appena svelato.