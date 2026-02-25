Grande Fratello Vip riparte | c’è la data Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici saranno le opinioniste

Il conto alla rovescia è partito. Da martedì 17 marzo, in prima serata su Canale 5, torna il ‘ Grande Fratello Vip’, il format prodotto da Endemol che negli anni ha saputo reinventarsi senza perdere la sua natura di esperimento sociale in chiave pop. Siamo arrivati all’ ottava edizione della versione “Vip”, una sorta di spin-off, per così dire, di “Grande Fratello” il reality show che dal 2000 osserva, studia e amplifica dinamiche, alleanze e conflitti davanti alle telecamere. Tempo di voci di corridoio ma anche delle prime conferme ufficiali. Scopriamo di più. Il ritorno di Ilary Blasi e i rumors sui possibili concorrenti. Alla conduzione torna Ilary Blasi, volto ormai simbolo del reality in versione celebrity. Per lei è la quarta volta al timone del “Grande Fratello Vip”, dopo aver guidato diverse edizioni segnate da ascolti solidi e momenti diventati virali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

