Stasera su Canale 5 inizia la nuova stagione del Grande Fratello Vip 8, con Ilary Blasi che torna alla conduzione. I nuovi concorrenti entrano nella Casa e subito si verificano i primi scontri tra i vip, mentre le prime nomination vengono annunciate. La puntata presenta momenti di tensione e confronti diretti tra i partecipanti.

Questa sera prende il via la nuova stagione del reality: Ilary Blasi debutta alla conduzione, i nuovi concorrenti entrano in Casa e già emergono i primi scontri e tensioni tra i vip pronti a mettersi alla prova. Questa sera, martedì 17 marzo, prende il via una nuova stagione del Grande Fratello VIP. Dopo anni alla conduzione di Alfonso Signorini, il reality cambia volto: al timone arriva Ilary Blasi, che torna alla guida del programma dopo aver già condotto le prime tre edizioni. In studio, al suo fianco, ci saranno due opinioniste d'eccezione: la giornalista del Tg5 Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, volto noto anche come giurata di Ballando con le stelle. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Grande Fratello Vip 8 stasera su Canale 5: anticipazioni e prime nomination

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