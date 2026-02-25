Grande Fratello Vip 2026 con Ilary Blasi su Canale 5 | data di inizio opinionisti ed anticipazioni

Cresce l’attesa per la nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026 in partenza a marzo su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi. Scopriamo la data di partenza, gli opinionisti e le prime novità! Grande Fratello Vip 2026, quando va in onda su Canale 5 ed opinionisti. Alcune settimane fa Mediaset aveva annunciato il ritorno del reality show più longevo e popolare del piccolo schermo. Adesso possiamo svelarvi in anteprima la data ufficiale di partenza della nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026 in arrivo da martedì 17 marzo 2026 in prima serata su Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Un’edizione che si preannuncia davvero imperdibile, visto che al timone ritroveremo Ilary Blasi, la conduttrice che in passato ha più volte condotto – con risultati d’ascolti importanti, il reality show. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

