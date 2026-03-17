Grande Fratello Vip 2026 chi vincerà secondo noi

Dal 17 marzo 2026, è in corso l’ottava edizione del Grande Fratello Vip, con Ilary Blasi di nuovo alla guida del programma. La trasmissione vede la partecipazione di vari concorrenti che si sfidano quotidianamente sotto l’obiettivo delle telecamere, mentre il pubblico segue le dinamiche e le nominations. La finale è prevista tra alcune settimane, con uno di loro che si aggiudicherà il titolo.

Quella in onda dal 17 marzo 2026 è l’ottava edizione del Grande Fratello Vip, e vede il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione. Sedici i concorrenti, molti già conosciuti ampiamente dal pubblico affezionato dei reality show: ognuno è pronto a raccontare qualcosa di sé, a togliersi un pezzo di armatura per consegnarlo agli spettatori, che decideranno del loro destino. A poche ore dalla partenza, sono già iniziate le scommesse sul vincitore di questa edizione. Ma sono tanti i nomi che potrebbero farcela. Paola Caruso, un percorso da raccontare. È stata la prima concorrente a essere annunciata per l’edizione del 2026 del Grande Fratello Vip: la storia di Paola Caruso, la Bonas di Avanti un altro!, parla da sé. 🔗 Leggi su Dilei.it

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