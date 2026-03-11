Grande Fratello Vip 2026 in anticipo con l' Open House | chi sono i concorrenti quando comincia opinionisti e chi conduce

Il Grande Fratello Vip 2026 si prepara a partire con l’Open House, un evento che anticipa l’inizio del reality. Sono stati annunciati i nomi dei concorrenti e la data di partenza, mentre è confermato il ruolo di opinionisti e conduttore. Dopo la celebrazione dei 25 anni con Simona Ventura, la nuova edizione Vip si avvicina, segnando un nuovo capitolo del programma.

Dopo la versione tradizionale condotta da Simona Ventura per festeggiare i 25 anni di Grande Fratello, ora è davvero tutto pronto per una nuova edizione Vip. E molti hanno già attivato il conto alla rovescia. Da martedì 17 marzo, in prima serata su Canale 5 (subito dopo La Ruota della Fortuna)

Grande Fratello Vip 2026: chi sono i concorrenti, quando comincia, opinionisti e chi conduceIlary Blasi sta per tornare alla conduzione del reality show di successo di Canale 5.

Grande Fratello Vip: debutta l’Open House, quattro concorrenti entrano in anticipoPer la prima volta nella storia del Grande Fratello Vip debutta la formula Open House.

Grande Fratello Vip 2026 ecco i concorrenti più discussi

Grande Fratello Vip 2026: Paola Caruso si ritira per colpa di Antonella Elia?AGGIORNAMENTO Stando alle informazioni in possesso di FanPage.it Paola Caruso non avrebbe in alcun modo litigato con Antonella Elia e mai avrebbe preso in ... lanostratv.it

Grande Fratello Vip anticipazioni: quattro concorrenti nella Casa da venerdìLa Casa del GF Vip 2026 venerdì apre le porte per quattro concorrenti Martedì 17 marzo come ormai risaputo inizierà la nuova edizione del Grande Fratello ... lanostratv.it

Per 4 concorrenti il #GFVip inizia venerdì 13 marzo! Ecco chi entrerà prima nella casa Ecco il comunicato di #Mediaset: "Per la prima volta “Grande Fratello Vip” debutta con un’inedita Open House. Venerdì 13 marzo apertura anticipata della Casa per 4 concor - facebook.com facebook

Per la prima volta #GFVIP inizia con un’inedita OPEN HOUSE Alcuni concorrenti varcano la soglia prima di tutti. Seguili in diretta da venerdì, ogni giorno, sul sito ufficiale del Grande Fratello Vip e su Mediaset Infinity x.com