Grande Fratello Vip 2026 | il cast ufficiale dei concorrenti

Il Grande Fratello Vip 2026 sta per tornare su Canale 5 con Ilary Blasi alla guida del programma. È stato annunciato il cast ufficiale dei concorrenti, che prenderanno parte alla nuova edizione. La data di inizio e i dettagli sui partecipanti sono stati confermati, mentre le registrazioni sono ormai in fase avanzata.

Manca poco al ritorno del Grande Fratello Vip su Canale 5, con Ilary Blasi pronta a riprendere il timone. L'edizione 2026 si preannuncia ricca di volti noti, nuove stelle della televisione e influencer pronti a far discutere. Ecco chi entrerà nella casa più spiata d'Italia: • Adriana Volpe – Una delle veterane più amate dal pubblico, conosciuta per la sua partecipazione alle passate edizioni del GF Vip. • Antonella Elia – Icona storica del programma, pronta a portare il suo carattere forte e ironico in casa. • Alessandra Mussolini – Politica e personaggio televisivo, pronta a dare un tocco di provocazione al gruppo. • Marco Berry – Illusionista e intrattenitore, noto per i suoi spettacoli e per il carisma televisivo.