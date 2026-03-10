Chi è Grace Kicaj protagonista de Le donne libere con Lino Guanciale

Grace Kicaj è l'attrice che interpreta il ruolo principale nella fiction Le donne libere, con Lino Guanciale. La serie narra la vicenda del manicomio femminile di Maggiano. La sua presenza sul set e la sua interpretazione sono elementi centrali nella realizzazione della fiction. La produzione è stata realizzata con la partecipazione di diversi professionisti del settore televisivo.

Grace Kicaj è la protagonista di Le donne libere, la fiction con Lino Guanciale che racconta la storia del manicomio femminile di Maggiano. Intensa e talentuosa, l’attrice è destinata a diventare uno dei nomi più amati dal pubblico. La carriera di Grace Kicaj e la vita sentimentale. Nome completo è Gracjela, Grace Kicaj, è un’attrice di origini albanesi cresciuta in Italia. Trilingue dalla nascita, parla albanese, italiano e inglese come lingue madri e ha costruito la sua formazione artistica tra il 2019 e il 2021 presso l’Associazione Culturale STED di Modena. Qui ha affinato tecnica recitativa e presenza scenica che le hanno permesso di entrare a far parte di alcune produzioni Rai molto importanti. 🔗 Leggi su Dilei.it

