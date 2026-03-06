Golfo in fiamme | petrolio a 80$ e rischio blocco di Hormuz

Nel Golfo Persico, le tensioni sono cresciute notevolmente con numerosi incidenti che coinvolgono navi e infrastrutture. Il prezzo del petrolio ha superato gli 80 dollari al barile e le autorità temono un possibile blocco dello Stretto di Hormuz. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le operazioni commerciali nella regione continuano a essere incerte.

La tensione nel Golfo Persico sta raggiungendo livelli critici, con un conflitto in espansione che minaccia di bloccare le rotte commerciali globali. Mentre gli Stati Uniti e Israele hanno avviato operazioni militari contro l'Iran il 28 febbraio, Teheran ha risposto colpendo Emirati Arabi Uniti e Qatar, mentre i bombardamenti israeliani si sono estesi al sud di Beirut contro obiettivi di Hezbollah. L'incertezza principale risiede nella possibile chiusura dello Stretto di Hormuz, un collo di bottiglia strategico la cui interruzione prolungata potrebbe innescare carenze di offerta energetica e rincari persistenti dei costi assicurativi per il trasporto marittimo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Hormuz nel mirino, petrolio e gas a rischio: lo shock energetico dal Golfo riapre la partita sulla sicurezza delle rotte globali

Blocco di Hormuz, petrolio alle stelleCentinaia di navi bloccate nello stretto di Hormuz fanno schizzare il prezzo del petrolio: più 13% nel mercato asiatico, borse europee tutte in rosso.

Arthur Hayes: Israel-Iran War Could End in ** Days [It’s All Calculated]

Tutto quello che riguarda Golfo in fiamme petrolio a 80 e rischio....

Temi più discussi: Quanto possono salire petrolio e gas TTF se l’Iran blocca a lungo lo Stretto di Hormuz; Iran, media: Centinaia di navi e petroliere ferme ai lati di Hormuz; Teheran, colpita una petroliera Usa nel Golfo; Centinaia di petroliere ferme ai lati di Hormuz, perché lo Stretto è così strategico.

Teheran, colpita una petroliera Usa nel Golfo PersicoI Guardiani della rivoluzione iraniana, i Pasdaran, hanno rivendicato l'attacco: la nave americana è attualmente in fiamme e c'è del petrolio in acqua ... avvenire.it

Crisi energetica nel Golfo: petrolio a 150$ al barile e il mondo teme il crollo dei mercatiL’export energetico dal Golfo congelato, il petrolio a 150 dollari al barile, l’economia mondiale in ginocchio: è il ministro dell’Energia del Qatar a lanciare l’allarme. Se la guerra in Medio ... tg.la7.it

Vatican News. . I Paesi del Golfo non sono abitati solo da élites economiche o ricchi influencer. Un esempio su tutti: la popolazione degli Emirati Arabi Uniti è composta per quasi il 90% da immigrati. Provenienti da Paesi asiatici o africani, contribuiscono alla fo - facebook.com facebook

Siccome quando “mandiamo armi” ai Paesi del Golfo bisogna mandarci anche le persone che devono farle funzionare, sarebbe più corretto dire “mandiamo un SampT e 100-150 dei nostri nel teatro di guerra” (Da Rep) x.com