Golfo in fiamme | petrolio a 80$ e rischio blocco di Hormuz

Da ameve.eu 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Golfo Persico, le tensioni sono cresciute notevolmente con numerosi incidenti che coinvolgono navi e infrastrutture. Il prezzo del petrolio ha superato gli 80 dollari al barile e le autorità temono un possibile blocco dello Stretto di Hormuz. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le operazioni commerciali nella regione continuano a essere incerte.

La tensione nel Golfo Persico sta raggiungendo livelli critici, con un conflitto in espansione che minaccia di bloccare le rotte commerciali globali. Mentre gli Stati Uniti e Israele hanno avviato operazioni militari contro l'Iran il 28 febbraio, Teheran ha risposto colpendo Emirati Arabi Uniti e Qatar, mentre i bombardamenti israeliani si sono estesi al sud di Beirut contro obiettivi di Hezbollah. L'incertezza principale risiede nella possibile chiusura dello Stretto di Hormuz, un collo di bottiglia strategico la cui interruzione prolungata potrebbe innescare carenze di offerta energetica e rincari persistenti dei costi assicurativi per il trasporto marittimo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Hormuz nel mirino, petrolio e gas a rischio: lo shock energetico dal Golfo riapre la partita sulla sicurezza delle rotte globali

Blocco di Hormuz, petrolio alle stelleCentinaia di navi bloccate nello stretto di Hormuz fanno schizzare il prezzo del petrolio: più 13% nel mercato asiatico, borse europee tutte in rosso.

Arthur Hayes: Israel-Iran War Could End in ** Days [It’s All Calculated]

Video Arthur Hayes: Israel-Iran War Could End in ** Days [It’s All Calculated]

Tutto quello che riguarda Golfo in fiamme petrolio a 80 e rischio....

Temi più discussi: Quanto possono salire petrolio e gas TTF se l’Iran blocca a lungo lo Stretto di Hormuz; Iran, media: Centinaia di navi e petroliere ferme ai lati di Hormuz; Teheran, colpita una petroliera Usa nel Golfo; Centinaia di petroliere ferme ai lati di Hormuz, perché lo Stretto è così strategico.

Teheran, colpita una petroliera Usa nel Golfo PersicoI Guardiani della rivoluzione iraniana, i Pasdaran, hanno rivendicato l'attacco: la nave americana è attualmente in fiamme e c'è del petrolio in acqua ... avvenire.it

golfo in fiamme petrolioCrisi energetica nel Golfo: petrolio a 150$ al barile e il mondo teme il crollo dei mercatiL’export energetico dal Golfo congelato, il petrolio a 150 dollari al barile, l’economia mondiale in ginocchio: è il ministro dell’Energia del Qatar a lanciare l’allarme. Se la guerra in Medio ... tg.la7.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.