golf il pga tour si sposta in florida tutto pronto per il cognizant classic

Chiuso il The Genesis Invitational con la prima vittoria sul tour maggiore di Jacob Bridgeman, il PGA Tour vola in Florida, più precisamente a Palm Beach, per il Cognizant Classic, torneo che mette in palio 9,6 milioni di dollari e 500 punti FedEx e che, l’anno scorso, vide vincitore lo statunitense Joe Highsmith con lo score di -19 proprio davanti a Bridgeman di 2 colpi (che in quell’occasione arrivò 2° a pari merito con J.J. Spaun). Lo storico torneo che si disputa dal 1972 e che nel corso degli anni ha visto alcuni nomi importanti del golf mondiale imporsi tra i vincitori (Lee Trevino, Jack Nicklaus, Fred Couples, Nick Price, Mark Calcavecchia, Vijay Singh, Matt Kuchar, Rory McIlroy e Rickie Fowler) vedrà la partecipazione di diversi golfisti a caccia di punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

