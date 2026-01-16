Golf | Taylor e Roy primi leader del 2026 sul PGA Tour al Sony Open

Nick Taylor e Kevin Roy guidano la classifica del PGA Tour dopo il primo round del Sony Open alle Hawaii, con un punteggio di -8. Il torneo si svolge al Waialae Country Club di Honolulu e rappresenta il primo evento ufficiale della stagione 2026. Entrambi i giocatori si sono distinti con un inizio positivo, posizionandosi in testa alla classifica.

I primi leader della stagione 2026 in quanto tale sul PGA Tour sono Nick Taylor e Kevin Roy. Il canadese e l’americano sono in testa, con -8, dopo il primo giro del Sony Open alle Hawaii, di scena al Waialae Country Club di Honolulu. Si tratta di una gran partenza per entrambi, ma è ancora molto lunga la strada che porta alla domenica. Terza posizione tra volti nuovi e conferme di spicco, con la presenza del sudcoreano S. H. Kim accanto ai padroni di casa John VanDerLaan, Chris Gotterup e Ben Griffin, tutti a -7. Settima posizione per l’USA Alex Smalley, l’inglese John Parry e il belga Adrien Dumont de Chassart, tutti a -6. 🔗 Leggi su Oasport.it

