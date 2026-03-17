Goleador Cup sfida tra 10mila ragazzi da tutta Italia | gran finale allo stadio Sinigallia di Como

Si è conclusa la Goleador Cup, torneo che ha visto coinvolti circa 10.000 giovani provenienti da tutta Italia. In totale, 800 squadre si sono sfidate in 52 centri sportivi distribuiti in 41 città e 14 regioni, culminando con la grande finale allo stadio Sinigallia di Como. La manifestazione ha coinvolto un ampio numero di partecipanti in diverse località del paese.

Como, 17 marzo 2026 – Ottocento squadre e circa 10.000 ragazzi, 52 centri sportivi distribuiti in 41 città e 14 regioni italiane. E' la prima competizione nazionale firmata Goleador, l'iconico marchio della doppia caramella gommosa, che porta il calcio per ragazzi in tutta Italia, con la finale a giugno allo stadio Sinigallia di Como. La Goleador Cup, il primo torneo nazionale giovanile completamente gratuito e firmato dal brand, coinvolgerà bambini, ragazzi e ragazze che si sfideranno in diversi centri sportivi e palazzetti, toccando tutta la penisola da nord a sud. Si tratta della prima volta che il brand, che è uno dei marchi... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Goleador Cup, sfida tra 10mila ragazzi da tutta Italia: gran finale allo stadio Sinigallia di Como Articoli correlati Goleador Cup, il Carli Salviano 2017 vola alle Finali Nazionali: appuntamento a giugno allo stadio Sinigaglia di ComoGrande soddisfazione per il Carli Salviano 2017, che conquista con merito la qualificazione alle Finali Nazionali di giugno, un traguardo prestigioso... Leggi anche: Coppa Italia di Eccellenza, allo stadio Gurrera la sfida decisiva tra Sciacca e Città di Luzzi Altri aggiornamenti su Goleador Cup sfida tra 10mila ragazzi... Discussioni sull' argomento Marcatori Roma - Serie A Girone Unico Italia; Goleador Cup, il torneo di calcio giovanile più grande d’Italia. Debutta la Goleador Cup, primo torneo di calcio giovanile nazionale firmato GoleadorGoleador annuncia la Goleador Cup, il primo torneo nazionale giovanile completamente gratuito e firmato dal brand, che coinvolgerà giovani calciatori in tutta Italia. Un ricco calendario di appuntamen ... foodaffairs.it Goleador Cup, il torneo di calcio giovanile più grande d’ItaliaGoleador, storico marchio della doppia caramella gommosa, presenta la Goleador Cup: il primo torneo nazionale giovanile interamente gratuito firmato dal brand, pensato per coinvolgere giovani calciato ... milanosportiva.com Il calcio dei piccoli grandi campioni ha infiammato la Cedratese! Si è chiusa la seconda giornata della tappa del GOLEADOR CUP, sponsorizzata da Goleador, e che spettacolo ragazzi! I piccoli campioni del 2017 hanno giocato con energia, cuor - facebook.com facebook