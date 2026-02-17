Coppa Italia di Eccellenza allo stadio Gurrera la sfida decisiva tra Sciacca e Città di Luzzi
L’Unitas Sciacca ha deciso di puntare tutto sulla partita di mercoledì 18 febbraio allo stadio Gurrera, dopo aver perso all’andata contro il Città di Luzzi. La squadra locale, che cerca di ribaltare il risultato negativo, si prepara per i novanta minuti decisivi per proseguire il cammino in Coppa Italia di Eccellenza. La sfida si gioca alle 15, in un momento cruciale della competizione.
Ritorno degli ottavi con qualificazione ancora aperta dopo l’1-1 dell’andata. La squadra chiama a raccolta i tifosi per spingere i neroverdi verso il passaggio del turno Novanta minuti per continuare a sognare. L’Unitas Sciacca torna in campo mercoledì 18 febbraio alle ore 15 allo stadio Gurrera per la gara di ritorno degli ottavi di finale della Coppa Italia di Eccellenza contro il Città di Luzzi, formazione calabrese della provincia di Cosenza. La qualificazione resta completamente aperta dopo l’1-1 maturato nella sfida d’andata, risultato che mantiene in equilibrio il confronto e accende le speranze del gruppo neroverde.🔗 Leggi su Today.it
Finale di Coppa Italia tra Sciacca e Modica, pronto ad accendersi lo stadio Gurrera
Giovedì 22 gennaio allo stadio Gurrera di Sciacca si disputa la finale di Coppa Italia di Eccellenza Sicilia tra Sciacca e Modica.
Eccellenza Sicilia: Sciacca-Kamarat, scontro diretto per la Serie D: sfida cruciale al Gurrera.
L’Eccellenza Sicilia si infiamma con il duello tra Sciacca e Kamarat, causa il vertice in bilico nel girone A.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
