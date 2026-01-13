Goleador Cup il Carli Salviano 2017 vola alle Finali Nazionali | appuntamento a giugno allo stadio Sinigaglia di Como
Il Goleador Cup, il torneo dedicato alle giovani promesse del calcio, vede il Carli Salviano 2017 qualificarsi alle Finali Nazionali di giugno. L’appuntamento si terrà allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, offrendo ai giovani atleti l’opportunità di competere su un palcoscenico di grande prestigio. Un risultato che testimonia l’impegno e la crescita del team, pronti a vivere questa importante esperienza sportiva.
Grande soddisfazione per il Carli Salviano 2017, che conquista con merito la qualificazione alle Finali Nazionali di giugno, un traguardo prestigioso che porterà i giovani atleti a calcare il campo di uno stadio di Serie A: lo storico e suggestivo Giuseppe Sinigaglia di Como. La qualificazione è. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Leggi anche: Tour music fest, la chitarrista raffadalese Sofia Vizzi vola alle finali nazionali
Leggi anche: Basket giovanile, capolavoro Under 19: Pesaro battuta ancora, Forlì vola verso le finali nazionali
Goleador Cup, il Carli Salviano 2017 vola alle Finali Nazionali: appuntamento a giugno allo stadio Sinigaglia di Como; Il Carli Salviano 2017 conquista le Finali Nazionali.
Stagione ciclistica del G.S. Carli Salviano, presentati due importanti trofei previsti a maggio e a settembre - Carli Salviano presentati due importanti trofei previsti a maggio e a settembre Presentata a Palazzo Comunale la squadra ciclistica del G. livornopress.it
Il Carli Salviano 2017 trionfa nella tappa toscana della Goleador Cup Grande risultato per i nostri 2017, che conquistano la tappa toscana della Goleador Cup, disputata presso il centro sportivo del Romagnano Calcio di Massa, al termine di un torneo gioc - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.