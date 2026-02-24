Tommasi a Open VAR | Troilo non fa fallo su Bartesaghi corretta la rete del Parma col Milan In Atalanta Napoli c’è un grave errore di campo
Tommasi ha spiegato che l'errore dell'AR nel match Parma-Milan ha portato a una rete corretta, mentre in Atalanta-Napoli si è verificato un grave errore di valutazione sul campo. Durante l'intervento al programma Open VAR, ha evidenziato come alcune decisioni arbitrali abbiano influenzato i risultati delle partite. La sua analisi si concentra sui momenti chiave che hanno determinato l'esito delle gare e sui passaggi controversi delle immagini video.
Tommasi a Open VAR analizza le controverse decisioni di gara chiarendo tutti i dubbi su quanto successo in Parma Milan e Atalanta Napoli. Il campionato di calcio italiano continua a regalare grandissime emozioni e altrettante accesissime polemiche per le decisioni dei direttori di gara sul rettangolo verde. Le sfide disputate tra Milan e Parma e Atalanta e Napoli ha lasciato importanti strascichi. Per fare assoluta chiarezza su queste complesse dinamiche è intervenuta una voce autorevole del settore. Nel corso della seguitissima trasmissione dedicata all'analisi degli episodi più dubbi, l'esperto Dino Tommasi ha preso la parola per sviscerare ogni dettaglio.
Milan-Parma, Adani non ha dubbi: “Troilo commette fallo su Bartesaghi. È morto anche il Var”Durante il match tra Milan e Parma, l’arbitro ha assegnato un rigore che ha scatenato discussioni, poiché molti ritengono che Troilo abbia commesso fallo su Bartesaghi.
Milan-Parma, fallo di Troilo su Bartesaghi. L’amara verità di Sabatini: “Se avesse simulato come Bastoni …”Durante la partita tra Milan e Parma, un fallo di Troilo su Bartesaghi ha suscitato discussioni tra gli esperti.
Atalanta-Napoli, Open Var su Hien-Hojlund: «Rigore? Giusto toglierlo. Gol Gutierrez? Era regolare»Nuovo appuntamento con Open Var, il format in collaborazione tra Dazn, Aia e Lega Serie A che fa luce sugli episodi arbitrali del weekend. msn.com
Open Var, Tommasi: Troilo non fa fallo, ruba il tempo a Bartesaghi. Corvi-Loftus-Cheek? RegolareLe parole di Dino Tommasi a Open Var sugli episodi arbitrali del match tra Milan e Parma, vinto dagli ospiti con una rete nel finale ... gianlucadimarzio.com
Paolo De Paola: “Per quanto riguarda quanto accaduto in Atalanta-Napoli le decisioni prese dal Var per me sono state entrambe giuste. Sul gol annullato Hojlund ha trascinato Hien, facendogli leva e commettendo fallo. Lì l'arbitro probabilmente ha fischiato in x.com