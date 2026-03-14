Durante la partita tra Inter e Atalanta, Ravezzani ha commentato alcuni episodi chiave, affermando che il gol di Krstovic è da considerarsi regolare, mentre ha evidenziato un fallo su Frattesi. Ha anche criticato la definizione di “Marotta League,” definendola un’invenzione. Le sue considerazioni si concentrano sugli episodi più controversi della sfida giocata a San Siro.

Inter News 24 Inter Atalanta, Ravezzani commenta e analizza così gli episodi più discussi della sfida di San Siro: ecco le sue parole. Non si placano le polemiche dopo l’1-1 tra Inter e Atalanta, un risultato che pesa come un macigno sulla classifica dei nerazzurri. Il direttore di TL, Fabio Ravezzani, è intervenuto sulla questione via social, cercando di fare chiarezza sugli episodi arbitrali che hanno scatenato la furia della dirigenza interista. Nonostante le proteste feroci del club, l’analisi del giornalista non risparmia critiche alla gestione della squadra da parte di Cristian Chivu, apparsa in difficoltà fisica e tattica nel secondo tempo: « La squadra di Chivu però è chiaramente affaticata, troppo passiva nella ripresa. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Atalanta, parola a Ravezzani: «Il gol di Krstovic è regolare, ma c’è fallo su Frattesi. La Marotta League resta un’invenzione…»

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