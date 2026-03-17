gli oscar la nostalgia canaglia e sean penn come checco zalone

Gli Oscar sono stati teatro di un momento particolare quando l’attore ha paragonato sé stesso a un personaggio comico, suscitando sorpresa tra il pubblico. La scena ha coinvolto anche un altro attore noto per le sue interpretazioni drammatiche, che ha scelto di adottare un tono più leggero, facendo riferimento a un personaggio di successo di un film italiano. La cerimonia si è conclusa con diverse reazioni da parte degli spettatori e dei media.

Dopo parliamo di tutte le cose importanti, la più importante delle quali, il più fondamentale interrogativo che ci lasciano gli Oscar del 2026, è: il Checco Zalone d’America è Sean Penn o è Leonardo DiCaprio? Ma prima, voglio parlare dell’unico regalo importante che mi ha fatto “Una battaglia dopo l’altra”. Non ho visto nessuno degli altri film di cui si chiacchierava in zona Oscar, ma ho visto “Una battaglia dopo l’altra” il giorno in cui è uscito, perché la mia unica qualità davvero utile è la capacità di intuire per cosa valga la pena perder tempo e quale moda del momento sarà invece dimenticata quindici secondi dopo (sì: non ho mai visto “Barbie”). 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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CHECCO ZALONE è il miglior comico italiano!

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