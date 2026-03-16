Sean Penn vince l’Oscar ma alla cerimonia non c’è
Durante la cerimonia degli Academy Awards 2026, Sean Penn non era presente, anche se ha ottenuto il suo terzo Oscar. La notte ha visto il suo nome tra i vincitori, ma lui non ha partecipato alla premiazione. La statuetta è stata consegnata senza la sua presenza in sala. La cerimonia si è svolta con altri protagonisti che hanno ritirato i premi.
(Adnkronos) – Nella notte della 98ª edizione degli Academy Awards 2026, Sean Penn ha vinto il suo terzo Oscar. Ma l'attore non era presente alla cerimonia e non ha ritirato la statuetta come Miglior attore non protagonista per 'Una battaglia dopo l'altra'. Ad annunciare la sua vittoria è stato Kieran Culkin, che ha dichiarato: "Penn. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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«Sean Penn non è qui perché non ha potuto o non ha voluto»: perché l'attore (che ha vinto il suo terzo Oscar) ha disertato la cerimonia x.com
L' Oscar® per la Miglior Sceneggiatura Non Originale va a "Una battaglia dopo l’altra", scritto e diretto da Paul Thomas Anderson Il film, con Leonardo DiCaprio, Sean Penn e Teyana Taylor, è un adattamento dal romanzo "Vineland" di Thomas Pynchon e co facebook