Sean Penn ha sempre dimostrato poca interesse per i premi, ma quest'anno potrebbe ottenere un altro Oscar. Nonostante la sua riluttanza, le candidature sembrano portarlo vicino alla vittoria. La sua figura è stata spesso al centro di discussioni legate ai riconoscimenti, anche se lui ha sempre preferito concentrarsi sul lavoro. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Sean Penn non ha un buon rapporto con le premiazioni anche se le premiazioni sembrano avere un ottimo rapporto con lui. In particolare non lo ha con i premi più importanti di tutti: gli Oscar. Nonostante ne abbia vinti due, uno nel 2004 per Mystic River e uno nel 2009 per Milk, ha sempre detto di non sopportare quegli eventi. Spesso non ci va nemmeno e di conseguenza non fa nessuno sforzo per farsi premiare. Quest’anno è di nuovo il favorito per un Oscar, quello per il miglior attore non protagonista, grazie all’interpretazione in Una battaglia dopo l’altra, e questo nonostante sia l’unico dei candidati a non aver fatto campagna per la propria vittoria. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Sean Penn non ne vuole sapere, di un altro Oscar

