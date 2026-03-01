Non solo BigMama e Crosetto | chi sono e come stanno gli italiani bloccati a Dubai dopo gli attacchi dell’Iran

Alcuni italiani bloccati a Dubai dopo gli attacchi dell’Iran non sono solo rappresentati da BigMama e Crosetto, ma anche da altre persone che dovevano arrivare a Milano questa mattina. Tuttavia, si trovano ancora nella città emiratina, in attesa di una revisione delle rotte aeree. Le operazioni di volo sono state sospese nel giro di poche ore, rendendo difficile il rientro in Italia.

Dovevano atterrare a Milano questa mattina. Invece si trovano ancora a Dubai, in attesa che qualcuno ridisegni le rotte aeree attorno a un cielo che, nel giro di poche ore, è diventato off-limits. Sono 204 studenti italiani, molti dei quali minorenni, coinvolti nel progetto formativo Ambasciatori del futuro, promosso dall’associazione no-profit Wsc Italia Global Leaders (World Student Connection). Frequentano le scuole superiori o sono iscritti all’università, vengono da tutta Italia, e adesso sono sistemati in albergo con i propri tutor, mentre il Ministero degli Esteri e l’Unità di crisi cercano una via di rientro sicura. Sullo sfondo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Italiani a Dubai dopo attacco a Iran, caos in aeroporto: oltre BigMama e Crosetto, bloccati anche 200 studenti

Gli italiani bloccati a Dubai, non solo Crosetto e BigMama. Le squadre di volley e i 200 studenti. Parla una 19enne: «Anche 5-6 bombe ogni mezz'ora»

