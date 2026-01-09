Meloni | quando si tratta di difendere l’interesse nazionale Mattarella c’è
Il rapporto tra il governo e il Quirinale rimane stabile, con Meloni che sottolinea un'ottima collaborazione con il presidente Mattarella. In un contesto in cui si discute di difesa degli interessi nazionali, le dichiarazioni evidenziano un impegno condiviso nel mantenere rapporti istituzionali solidi e costruttivi, fondamentali per il buon funzionamento delle istituzioni italiane.
ROMA, 09 GEN – “I miei rapporti con il Quirinale e in particolare con il presidente della Repubblica sono ottimi. Leggo spesso ricostruzioni su scontri e difficoltà. Io e il presidente della Repubblica non siamo sempre d’accordo, l’ha dichiarato anche lui, però se c’è una cosa che ha fatto la differenza è che il presidente. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
