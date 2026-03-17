A Milano, lungo Corso di Porta Ticinese 67, si trova Giza Milano, un locale dedicato allo street food egiziano. Situato nel cuore della movida milanese, il locale offre piatti tipici della cucina egiziana, diventando un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza culinaria diversa. L’ambiente si inserisce nel vivace contesto urbano, attirando una clientela variegata interessata a scoprire nuove tradizioni gastronomiche.

Lungo Corso di Porta Ticinese 67, nel pieno fermento della movida milanese, si annida un’esperienza che ha poco a che fare con le consuete aperture dello street food metropolitano. Giza non è una semplice paninoteca etnica, ma un progetto essenziale nato per far conoscere la cucina egiziana partendo da preparazioni quotidiane e popolari, lavorate con attenzione alle materie prime e alla fedeltà delle ricette. Dietro al bancone c’è Ahmed Dawood, imprenditore egiziano arrivato in Italia nel 2024, che ha abbandonato una carriera consolidata nel settore immobiliare per seguire il richiamo ancestrale del cibo. Il suo non è un gesto nostalgico, ma una scelta pragmatica costruita su dati, analisi di mercato e visione imprenditoriale: nel centro di Milano non c’erano luoghi dedicati ai panini egiziani. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Giza Milano: lo street food egiziano diventa manifesto culturale a Milano

Articoli correlati

Mille Edicola: l’edicola diventa hub culturale a MilanoUna storica edicola di Milano, situata in Via Giuseppe Ripamonti 2 nel cuore di Porta Romana, si trasforma radicalmente assumendo l’identità di Mille...

Lo Chiamavano Street Food: Un western green tra le strade del LazioCosa: Il nuovo cortometraggio di Raffaele Grasso, un western contemporaneo che esplora la transizione ecologica.