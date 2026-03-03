Cosa: Il nuovo cortometraggio di Raffaele Grasso, un western contemporaneo che esplora la transizione ecologica.. Dove e Quando: Girato nel borgo di Collalto Sabino, il film ha debuttato a Roma e si prepara ora al tour nei festival.. Perché: Un racconto ironico e profondo sullo scontro generazionale, dove la tradizione del passato incontra la necessaria innovazione del futuro.. Il Cinema Azzurro Scipioni di Roma ha recentemente ospitato l’anteprima privata di un’opera che promette di far discutere e riflettere: Lo Chiamavano Street Food. Diretto da Raffaele Grasso e prodotto da Inthelfilm e Stolen Film ETS, il corto si presenta come una commedia dai toni western e thriller, capace di trasformare una piazza di paese in un campo di battaglia simbolico. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Lo Chiamavano Street Food: Un western green tra le strade del Lazio

Lo street food di Nino 'u ballerino per i detenuti del carcere di CaltanissettaUn’esperienza fondata sulla solidarietà concreta e sulla speranza di un futuro diverso, tutto da costruire, in cui il cibo si configura come un...

Palermo "manciataria", un aperitivo itinerante tra storia e street foodSabato 20 Dicembre alle ore 18:00, appuntamento a Piazza Marina davanti Palazzo Chiaramonte (Steri), per un aperitivo itinerante lungo le vie del...