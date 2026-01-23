Durante la recente sessione del Parlamento Europeo a Strasburgo, l’europarlamentare Giusi Princi ha sottolineato l’importanza del ruolo delle donne come indicatore della vitalità democratica di un paese. La sua riflessione evidenzia come il rispetto e la presenza delle donne siano elementi fondamentali per valutare la salute delle democrazie contemporanee. In questo contesto, l’appello di Princi invita a un’attenzione costante verso l’uguaglianza di genere come pilastro della democrazia.

La democrazia si misura dallo spazio dato alle donne. Durante la recente Plenaria del Parlamento Europeo svoltasi a Strasburgo, l’europarlamentare calabrese Giusi Princi ha pronunciato un intervento di forte impatto, centrato sul ruolo delle donne come indicatore della salute democratica di una nazione. “C’è un confine che misura la salute di una democrazia. È lo spazio riconosciuto alle donne nello studio, nella parola, nel potere”, ha affermato Princi, aprendo una riflessione che ha attraversato contesti internazionali e occidentali. Con tono fermo, ha denunciato le derive autoritarie che si manifestano nel controllo dei corpi e delle libertà femminili: “In Afghanistan si cancella per decreto. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Democrazia e donne: l’appello di Giusi Princi

Leggi anche: Riconoscimento per Giusi Princi, nominata presidente onoraria di Aces Europe

Leggi anche: Presidenza onoraria Aces Europe all’europarlamentare Giusi Princi

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Maria Maddalena Rossi, donna d’azione per la democrazia e il bene comune; C’è poco da difendere, la democrazia va ricostruita; Donne per la libertà e la democrazia: Lea e Sparta Trivella; Fallimento collettivo | Il caos globale, e la delusione di una democrazia a tempo determinato.

Ottant’anni dal voto alle donne: ad Alba tre conferenze e un kit per portare la democrazia in classeLa presidente della Consulta Pari Opportunità Silvia Moglia presenta il progetto che parte sabato 24 gennaio in Sala Riolfo: Il voto non è arrivato per caso: è il frutto di lotte e sacrifici. Vogliam ... targatocn.it

Donne col rossetto, il libro che riporta i diritti delle donne al centro della democraziaDonne col rossetto di Catia Liburdi, un percorso storico e normativo che ricostruisce la conquista dei diritti delle donne dal Settecento a oggi ... ilquotidianodellazio.it

La morte di #FedericaTorzullo ci chiama, ancora una volta, a un’assunzione collettiva di responsabilità. Ogni vita spezzata dalla violenza è una ferita inferta alla nostra comunità, alla nostra democrazia, alla #dignità delle #donne. Non solo per il mio impegno - facebook.com facebook

Oggi celebriamo la #FestadelTricolore. Simbolo di coesione, libertà e democrazia, a cui le donne e gli uomini al servizio del Paese rendono quotidianamente onore. x.com