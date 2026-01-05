Dopo la 18ª giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha pubblicato il consueto bollettino con multe, squalifiche e diffidati. Le decisioni ufficiali riflettono le recenti contestazioni e comportamenti sul campo, coinvolgendo diverse squadre, con un'attenzione particolare alle società della Capitale. Questo aggiornamento fornisce un quadro chiaro sulle sanzioni applicate e le conseguenze disciplinari per le squadre coinvolte.

Giudice Sportivo Serie A: multe, squalifiche e diffidati dopo la 18ª giornata, le decisioni ufficiali riguardo multe e squalifiche Il bollettino del Giudice Sportivo relativo alla 18ª giornata di Serie A è un vero e proprio bollettino di guerra, con sanzioni pesanti che colpiscono duramente diverse società, in particolare le squadre della Capitale. Se la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Giudice Sportivo Serie A: multe, squalifiche e diffidati. Mano pesante dopo la 18ª giornata, le decisioni ufficiali

Leggi anche: Giudice Sportivo, poche squalifiche ma valanga di multe: tutte le decisioni del turno

Leggi anche: Giudice sportivo Serie A, i verdetti dopo l’ottava giornata di campionato! Squalificato Holm, quattro nuovi diffidati e multe per Napoli, Roma, Juve e non solo: ecco quali e perché

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Giudice sportivo: Diego Carlos salta la 18? giornata. Due turni di stop per Di Francesco; Serie C, siamo alle solite. La Procura deferisce due club per inadempienze: c'è anche il Siracusa nel girone del Benevento; Tra Trapani e FIP è la resa dei conti, Antonini va alla guerra: perché il caso scuote la Serie A e cosa può succedere adesso; Giudice Sportivo Serie A, un'assenza importante in Juve-Lecce e tanti diffidati: stangato il Milan.

Giudice Sportivo Serie A: multe, squalifiche e diffidati. Mano pesante dopo la 18ª giornata, le decisioni ufficiali - Giudice Sportivo Serie A: multe, squalifiche e diffidati dopo la 18ª giornata, le decisioni ufficiali riguardo multe e squalifiche Il bollettino del Giudice Sportivo relativo alla 18ª giornata di Seri ... calcionews24.com