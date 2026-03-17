Dopo la 29ª giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha deciso di squalificare Durosinmi, mentre Chivu e Sarri sono stati fermati per un turno. Il Torino ha ricevuto una multa, mentre altri giocatori e dirigenti sono stati diffidati. Le decisioni ufficiali sono state comunicate e riguardano diverse sanzioni e provvedimenti disciplinari.

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© Calcionews24.com - Giudice Sportivo Serie A: stangata per Durosinmi, squalificati Chivu e Sarri, multa al Torino. Le decisioni ufficiali dopo la 29ª giornata

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