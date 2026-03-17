Giovane ucciso in bici l’ultima telefonata rimasta senza risposta Trovata l’automobilista sospettata per l’incidente

Nella notte tra l’11 e il 12 marzo, un giovane è stato investito in bicicletta in via Battisti a Pisa. Un’ultima telefonata rimasta senza risposta è stata registrata prima dell’incidente. I carabinieri hanno individuato come sospettata un’automobilista, che si trovava alla guida intorno all’una di quella notte. La donna è ora al centro delle indagini, mentre il ragazzo è deceduto poche ore dopo l’impatto.

Pisa, 17 marzo 2026 – Per i carabinieri è stata lei, intorno all’una nella notte tra l’11 e il 12, a investire in via Battisti provocandone poche ore dopo la morte, Federico Meacci. Il 34enne barista della spritzeria di Piazza della Berlina stava tornando a casa in via Fratti sulla sua bicicletta. È stato sbalzato, finendo poi sull’asfalto, ma le cause della morte saranno accertate con l’autopsia che è stata già disposta. Le indagini sono condotte dai militari del Nucleo Radiomobile coordinati dalla procura della Repubblica. È stata dunque individuata la donna ritenuta responsabile di averlo colpito. L’auto è stata sequestrata, così come lo era stata la bici di Federico per tutti i rilievi e gli accertamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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