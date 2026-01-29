Harleysta rimasta tetraplegica dopo l' incidente stradale a processo l' automobilista
Una donna di 67 anni, harleysta, è rimasta tetraplegica dopo un incidente sulla Tolemaide il 30 giugno 2022. La donna era in sella alla sua moto quando si è scontrata con un’auto, una Opel Mokka. Ora l’automobilista è sotto processo.
