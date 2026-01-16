Annabella Martinelli trovata senza vita i bigliettini nello zaino la bici l' ultima sera e le ricerche | Questa non è la pace che conoscevo

La scoperta del corpo di Annabella Martinelli, studentessa 22enne di Padova, avvenuta il 15 gennaio 2026 nei Colli Euganei, ha suscitato grande attenzione. La giovane era stata trovata senza vita in una zona boscosa, con alcuni bigliettini nello zaino, una bicicletta e tracce delle sue ultime ricerche online. Questa vicenda solleva interrogativi sulla sua ultima sera e sul contesto che ha portato a questa tragica fine.

Il corpo senza vita di Annabella Martinelli, studentessa 22enne di Padova, è stato scoperto nel primo pomeriggio del 15 gennaio 2026 in una zona boscosa dei Colli Euganei. Una donna a passeggio con il cane ha lanciato l’allarme notando la giovane impiccata a un albero lungo via Euganea Teolo, tra i civici 1 e 3, nell’area del monte Oliveto, in direzione Villa di Teolo. Il luogo si trova a circa un chilometro dal punto in cui, giorni prima, era stata ritrovata la sua bicicletta viola, chiusa con lucchetto. Accanto al corpo c’era lo zaino bordeaux della ragazza, che conteneva tra l’altro alcuni bigliettini in cui manifestava l’intenzione di togliersi la vita. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Annabella Martinelli trovata senza vita, i bigliettini nello zaino, la bici, l'ultima sera e le ricerche: «Questa non è la pace che conoscevo» Leggi anche: Nello zaino di Annabella Martinelli bigliettini dove annuncia il suicidio. La 22enne trovata morta, impiccata, vicino a dove aveva lasciato la bici Leggi anche: Chi era Annabella Martinelli, la 22enne trovata morta impiccata vicino a un casolare nel bosco, nell'ultimo post: "Questa non è la pace che conoscevo" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Annabella Martinelli è morta, il corpo della 22enne trovato nel bosco: nello zaino biglietti in cui annunciava di volersi togliere la vita. Il procuratore: «Suicidio ipotesi più plausibile»; Annabella Martinelli, ritrovata morta la ragazza scomparsa a Padova da 9 giorni; Annabella Martinelli, trovata morta la ragazza scomparsa a Padova; Annabella Martinelli: cos'è successo alla ragazza scomparsa e trovata impiccata. Trovata senza vita Annabella Martinelli: il suo corpo nei boschi. La corda, i biglietti nello zaino e l’ultimo avvistamento nelle vicinanze - Una supertestimone ha raccontato di averla vista la notte del 6 gennaio, vicino all'ingresso di un sentiero: "L'ho riconosciuta dalla bici viola, era tranquilla" ... dire.it

Annabella Martinelli è morta, il corpo della 22enne trovato nel bosco sui Colli Euganei in un casolare - La studentessa 22enne Annabella Martinelli è stata trovata impiccata: si era allontanata di casa con la bicicletta, poi ritrovata a una ventina di km parcheggiata con il lucchetto. corrieredelveneto.corriere.it

Chi era Annabella Martinelli, la studentessa di Giurisprudenza trovata senza vita nel Padovano - Il corpo è stato ritrovato in un bosco su Colli Euganei, a un centinaio di metri dal luogo del ritrovamento della sua bicicletta ... affaritaliani.it

È stata trovata morta Annabella Martinelli, a neanche un chilometro dal luogo dove era stata ritrovata la sua bicicletta dopo la sua scomparsa, nella zona dei Colli Euganei, a una ventina di chilometri da Padova. La giovane di 22 anni è stata trovata impiccata facebook

Di Annabella Martinelli si erano perse le tracce il 6 gennaio scorso. Oggi la 22enne è stata ritrovata ormai priva di vita nel padovano. Forse un gesto volontario, ma gli investigatori non escludono alcuna pista. x.com

