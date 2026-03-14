Fidanzati morti nell' incidente in Cilento a Montecorice positivo a test della droga il conducente del furgone

Due giovani fidanzati sono deceduti in un incidente avvenuto a Montecorice, nel Cilento. Il conducente del furgone coinvolto è risultato positivo al test antidroga. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dello scontro e raccogliere ulteriori dettagli sull’accaduto. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Sarebbe risultato positivo al test della droga l’autista del furgone coinvolto nell’incidente in Cilento, in cui sono morti Michele Pirozzi e Maria Magliocco. I due fidanzati sono precipitati con l’auto da una scarpata a picco sul mare a Montecorice, in provincia di Salerno, dopo un contatto con un altro veicolo. La posizione del pasticcere 42enne, alla guida del mezzo interessato nell’urto, è al vaglio degli inquirenti, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. La morte dei due fidanzati nel Cilento Positivo al test della droga il conducente del furgone Le indagini dell'incidente a Montecorice La morte dei due fidanzati nel... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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