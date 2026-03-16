Un uomo di 42 anni è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale plurimo dopo l’incidente a Montecorice che ha causato la morte di due giovani fidanzati di Capaccio Paestum, Michele Pirozzi e Maria. Il conducente era alla guida del furgone coinvolto nella collisione. La Procura ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto.

È indagato per omicidio stradale plurimo il 42enne conducente del furgone coinvolto nell’incidente costato la vita ai giovani fidanzati di Capaccio Paestum, Michele Pirozzi e Maria Magliocco, morti dopo che l’auto sulla quale viaggiavano è precipitata in una scarpata per circa 200 metri in località Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice. L’avviso di garanzia è stato notificato nelle scorse ore dalla Procura di Vallo della Lucania, che coordina le indagini sull’accaduto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Fidanzati morti a Montecorice, il conducente del furgone indagato per omicidio stradale plurimo

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