Laboratori creativi per piccoli artisti al Vintage Market

Sabato 21 e domenica 22 febbraio il Vintage Market riapre i battenti al San Paolo District. L’ex deposito ATAC si trasforma in un grande laboratorio a cielo aperto, aperto a tutti i piccoli artisti e alle famiglie. Due giorni di attività creative e divertenti, per scoprire e sperimentare tecniche artistiche in un ambiente originale e informale.

