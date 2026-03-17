In occasione della Giornata Mondiale del Servizio Sociale 2026, si è tenuto un evento dedicato alla solidarietà e alla responsabilità condivisa. Il tema scelto quest’anno è “Co-costruire speranza e armonia”, con un appello di Harambee rivolto a unire una società apparentemente divisa. La giornata ha visto la partecipazione di professionisti e rappresentanti di vari enti, impegnati in riflessioni e iniziative sul ruolo del servizio sociale.

“ Co-costruire speranza e armonia: un appello di Harambee per unire una società divisa ”: questo il tema in occasione della Giornata Mondiale del Servizio Sociale 2026. Il design del poster scelto è ricco di colori armoniosi che riflettono il messaggio di forza collettiva, comunità e progresso. Harambee è, infatti, una parola usata in Africa come motto nazionale e che significa “tutti insieme”. Che cos’è il servizio sociale? Di chi e di cosa si occupa?. Il servizio sociale è fondamentale per promuovere il benessere, la giustizia sociale e l’autodeterminazione delle persone vulnerabili, lavorando per rimuovere disuguaglianze ed emarginazione.... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Giornata Mondiale del Servizio Sociale: solidarietà e responsabilità condivisa

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