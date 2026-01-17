Giornata mondiale della pizza cibo immortale simbolo del Made in Italy

Oggi, 17 gennaio, si celebra la Giornata mondiale della pizza, un’occasione per riconoscere uno dei simboli più rappresentativi del Made in Italy. Questo alimento, apprezzato in tutto il mondo, incarna tradizione, qualità e passione. La giornata mira a valorizzare un piatto che, oltre a essere gustoso, è parte integrante della cultura culinaria italiana e globale.

ROMA – Giornata mondiale della pizza. Proprio così. Si celebra oggi, 17 gennaio, ed è stata istituita per esaltare uno fra i prodotti gastronomici più gustosi. Un piatto semplice, succulento e, soprattutto, sinonimo, da sempre, di convivialità, di allegria, di festosità. Sulla base degli ultimi dati elaborati da Italmopa, circa 400.000 tonnellate di sfarinati di frumento tenero prodotti nel nostro Paese sono oggi destinati alla produzione di pizza. Ma scendiamo nello specifico. Il consumo pro-capite di pizza in Italia raggiunge circa 8 kg. Un quantitativo significativo ma comunque largamente inferiore al consumo – 13 kg circa – registrato negli Stati Uniti.

