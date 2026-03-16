Le chat tra il giornalista e la compagna confermano le accuse | si indaga sulla rete di pedofili

Le chat tra un giornalista e la sua compagna sono state rese note e sembrano confermare le accuse di abusi e pedofilia. Gli investigatori stanno approfondendo un’indagine su una rete di pedofili scoperta attraverso conversazioni su Telegram. Tra i sospettati ci sarebbe anche il giornalista coinvolto nell’arresto insieme alla compagna. La questione è al centro di un’indagine penale in corso.

Gli investigatori indagano su una rete di pedofili emersa da chat Telegram. L'ipotesi è che possa farne parte anche il giornalista arrestato insieme alla compagna per abusi su minori e materiale pedopornografico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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