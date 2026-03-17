Giorgia Meloni ritratta come paziente psichiatrica | il post del deputato Borelli suscita critiche e indignazione

Un post satirico pubblicato sui social mostra un'immagine di Giorgia Meloni ritratta come paziente psichiatrica. Il messaggio ha generato reazioni forti, con critiche e indignazione tra gli altri protagonisti della scena politica italiana. Il contenuto ha scatenato un acceso dibattito pubblico e ha portato a diverse prese di posizione. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e dei commentatori online.

Un post satirico pubblicato sui social ha acceso un duro scontro politico in Italia, coinvolgendo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. L’immagine, generata con intelligenza artificiale, ritrae la premier come una paziente psichiatrica, suscitando reazioni indignate e un acceso dibattito sui limiti della satira. Il caso si inserisce in un clima già teso, legato alla campagna per il referendum sulla giustizia. Dopo la pubblicazione del post, l’attenzione mediatica si è concentrata sul contenuto dell’immagine, ossia una versione fittizia di Giorgia Meloni rinchiusa in una stanza che richiama un ospedale psichiatrico, con camicia di forza e sguardo assente. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Giorgia Meloni ritratta come paziente psichiatrica: il post del deputato Borelli suscita critiche e indignazione Articoli correlati Meloni paziente psichiatrica in manicomio, polemica per il post del deputato di Avs Francesco Emilio BorrelliGiorgia Meloni ritratta in un manicomio con le sbarre di ferro alle finestre, con tanto di camicia di forza e sguardo perso nel vuoto. Meloni ritratta come paziente psichiatrica sui social di un deputato di Avs, l’ira di FdI: «La rimuova, è linguaggio da hater»È scoppiata una polemica politica dopo la pubblicazione sui social di un fotomontaggio fatto l’intelligenza artificiale che ritrae la presidente del... Contenuti e approfondimenti su Giorgia Meloni Temi più discussi: Il referendum e il surreale ritratto italiano; Giorgia Meloni nel deepfake pro Trump: come l'AI diventa arma di propaganda in tempo di guerra; Meloni ritratta come 'caso psichiatrico' da Avs, la protesta d Fdl; Giorgia Meloni una leader bifronte. Meloni ritratta come 'caso psichiatrico' da Avs, la protesta d FdlLe critiche ai giudici della Premier sono state riproposte in un post realizzato con l'intelligenza artificiale ... tg.la7.it Meloni paziente psichiatrica in manicomio, polemica per il post del deputato di Avs Francesco Emilio BorrelliPer polemizzare contro la retorica del Sì al referendum, il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli ha pubblicato un'immagine che ritrae Meloni in camicia di forza ... virgilio.it #GiorgiaMeloni potrebbe essere ospite del #PulpPodcast, il programma condotto da #Fedez e #MrMarra. Secondo quanto emerso, la partecipazione della premier sarebbe in fase di definizione e potrebbe arrivare nei giorni a ridosso del referendum sulla gius - facebook.com facebook "Giorgia, faccela tu la rotonda". Dopo l'ultimo incidente stradale, spunta l'appello alla premier. Succede a Roma e in particolare nella zona sud della capitale, tra il quartiere dell'Eur e Mostacciano: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è "di casa" nel quad x.com