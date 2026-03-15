Meloni ritratta come paziente psichiatrica sui social di un deputato di Avs l’ira di FdI | La rimuova è linguaggio da hater

Una polemica politica è scoppiata dopo che sui social è stato pubblicato un fotomontaggio realizzato con l’intelligenza artificiale, che mostra la presidente del Consiglio in abiti da paziente psichiatrica durante una visita medica. La pubblicazione è stata fatta da un deputato di Avs, suscitando reazioni e critiche da parte di altri esponenti politici. Il partito di centrodestra ha commentato che il contenuto è da hater e ha chiesto la rimozione.

È scoppiata una polemica politica dopo la pubblicazione sui social di un fotomontaggio fatto l’intelligenza artificiale che ritrae la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle vesti di una paziente psichiatrica durante una visita medica. L’immagine è stata condivisa dal deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, e contiene una battuta rivolta alla premier. «E dimmi Giorgia, questi magistrati che liberano spacciatori e pedofili sono qui in questa stanza con noi?», si legge. Il post, diffuso online, richiama ironicamente le recenti dichiarazioni della presidente del Consiglio sul referendum della giustizia e sulle conseguenze paventate da Meloni in caso di un eventuale esito negativo del referendum. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Referendum, deputato di Avs posta vignetta Meloni paziente psichiatrico: insorge FdIUn fotomontaggio con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni travestita da paziente psichiatrica visitata da un medico che le chiede: "E dimmi... Meloni come una “malata psichiatrica”: scivolone social del deputato AvsA una settimana esatta dall’apertura ufficiale delle urne la campagna elettorale referendaria si accende anche sui social network. Una raccolta di contenuti su Meloni ritratta Meloni ritratta come 'caso psichiatrico' da Avs, la protesta d FdlLe critiche ai giudici della Premier sono state riproposte in un post realizzato con l'intelligenza artificiale ... tg.la7.it Il referendum e il surreale ritratto italianoGiorgia Meloni fa appello agli istinti dei cittadini radunando tutti gli elementi del racconto popolare che generano insicurezza. Rinunciando così al ... repubblica.it