Maltempo porto di Gioia Tauro fermo per il forte vento

A causa delle intense condizioni meteorologiche e del vento forte, le autorità hanno deciso di sospendere temporaneamente le attività nel porto di Gioia Tauro. La misura mira a garantire la sicurezza delle operazioni e prevenire eventuali incidenti, in attesa di condizioni più favorevoli. La situazione sarà monitorata costantemente e riapertura e ripresa delle attività saranno comunicate appena possibile.

Le autorità hanno deciso di interrompere le operazioni di movimentazione per motivi di sicurezza, 17 unità restano in rada in attesa di miglioramento delle condizioni meteo La decisione è stata presa dalle autorità in considerazione delle condizioni meteo avverse che si sono abbattute in queste ore sul nostro territorio causando pesanti disagi alle attività portuali. Il forte vento che sta interessando l'area ha spinto le autorità competenti a sospendere gran parte delle operazioni di movimentazione delle merci come riportato dall'Ansa.Per il momento, l'unica attività consentita riguarda una nave di tipo "ro-ro", che può procedere allo sbarco dei container senza l'impiego delle gru, riducendo così i rischi legati alle raffiche.

