Droga nascosta tra le noccioline | sequestrati 435 chili al porto di Gioia Tauro

26 dic 2025

Nell’anno in corso la droga complessivamente sottoposta a sequestro presso il porto di Gioia Tauro ammonta a ben oltre le 5 tonnellate, per un valore totale di circa 650 milioni di euro. L'ultimo in sacchi di noccioline (due giorni fa), ma anche tra polpi e gamberoni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

