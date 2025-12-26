Droga nascosta tra le noccioline | sequestrati 435 chili al porto di Gioia Tauro

Sequestrati nel porto di Gioia Tauro 435 chili di cocaina per un valore di 70 milioni - Oltre 435 chili di cocaina, che sul mercato avrebbero avuto un valore di circa 70 milioni di euro, sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria nel porto di Gioia T ... msn.com

Tra i sacchi di noccioline 435 chili di cocaina per un valore di 70 milioni - Dall’inizio dell’anno al porto di Gioia Tauro sono state sequestrate più di 5 tonnellate di cocaina per un valore che super ai 650 milioni di euro ... msn.com

Nel condominio catanese la droga nascosta in ascensore Dosi e munizioni in un... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook

La droga era nascosta nell'auto e nell'abitazione a Lana. x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.