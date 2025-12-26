Droga nascosta tra le noccioline | sequestrati 435 chili al porto di Gioia Tauro
Nell’anno in corso la droga complessivamente sottoposta a sequestro presso il porto di Gioia Tauro ammonta a ben oltre le 5 tonnellate, per un valore totale di circa 650 milioni di euro. L'ultimo in sacchi di noccioline (due giorni fa), ma anche tra polpi e gamberoni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche: Nascosta tra i sacchi di noccioline cocaina per oltre 435 chili: maxi sequestro al porto di Gioia Tauro
Leggi anche: Maxi sequestro di droga a Gioa Tauro: 435 kg di cocaina nascosta in mille sacchi di noccioline
Maxi sequestro di droga a Gioa Tauro: 435 kg di cocaina nascosta in mille sacchi di noccioline - La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha intercettato al porto di Gioia Tauro una delle partite di cocaina più ingenti degli ultimi anni: la droga ... fanpage.it
Sequestrati nel porto di Gioia Tauro 435 chili di cocaina per un valore di 70 milioni - Oltre 435 chili di cocaina, che sul mercato avrebbero avuto un valore di circa 70 milioni di euro, sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria nel porto di Gioia T ... msn.com
Tra i sacchi di noccioline 435 chili di cocaina per un valore di 70 milioni - Dall’inizio dell’anno al porto di Gioia Tauro sono state sequestrate più di 5 tonnellate di cocaina per un valore che super ai 650 milioni di euro ... msn.com
Nel condominio catanese la droga nascosta in ascensore Dosi e munizioni in un... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook
La droga era nascosta nell'auto e nell'abitazione a Lana. x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.