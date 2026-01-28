Gioia Sannitica | il 31 gennaio si inaugura l’installazione LAVATOI

A Gioia Sannitica si prepara l’inaugurazione di “LAVATOI”, un’installazione luminosa nata dal Summer Laboratory. L’evento si terrà il 31 gennaio e porta in paese un’opera che racconta, attraverso luci e immagini, il ruolo dell’acqua nella storia e nella cultura locale. La comunità si riunisce per scoprire questa nuova interpretazione di un simbolo importante.

A Gioia Sannitica arriva “LAVATOI”: installazione luminosa nata dal Summer Laboratory che reinterpreta il ruolo dell’acqua nella storia e nell’identità locale. Decine di studenti, un intero territorio e un patrimonio di memoria collettiva trasformati in un laboratorio di progetto. È questo il cuore del Summer Laboratory, iniziativa di ricerca e design sviluppata nell’ambito dell’intervento Iperspace: Spazio per tutto e per tutti del programma “NONsoloparco”. Il percorso trova ora il suo esito pubblico nell’installazione luminosa “LAVATOI”, inaugurata il 31 gennaio 2026 alle ore 18:00 presso lo storico Lavatoio di Gioia Centro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Decine di studenti, un territorio e un patrimonio di memoria e identità si sono messi insieme per creare un laboratorio di progetto a Gioia Sannitica.

Il 31 gennaio, Gioia Sannitica ospiterà le installazioni luminose del Summer Laboratory, un evento che coinvolge studenti internazionali e il territorio locale.

