Summer Laboratory il 31 gennaio le installazioni luminose a Gioia Sannitica

Il 31 gennaio, Gioia Sannitica ospiterà le installazioni luminose del Summer Laboratory, un evento che coinvolge studenti internazionali e il territorio locale. Attraverso interventi artistici, si evidenziano temi di identità, memoria e sostenibilità, con particolare attenzione all’acqua e ai lavatoi storici. Un’occasione per scoprire come arte e territorio si intrecciano, creando un dialogo tra passato e presente in un contesto di ricerca e confronto culturale.

Comunicato Stampa Studenti internazionali trasformano il territorio in un laboratorio di identità e memoria, con focus sull'acqua e i lavatoi storici Decine di studenti internazionali e un intero territorio trasformato in un laboratorio di identità, memoria e progetto: è il . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Summer Laboratory, il 31 gennaio le installazioni luminose a Gioia Sannitica Gioia Sannitica| 'Summer Laboratory', il 31 gennaio le installazioni luminose per riscrivere identità e storia - La realizzazione dell'installazione luminosa è prevista per sabato 31 gennaio e si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione dell'identità di Gioia Sannitica, che riconosce nell'acqua e ...

